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Hudutlarda yasa dışı geçişe geçit yok! Edirne'de 7 kişi yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 18:02
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin Edirne’de görevli hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu. Öte yandan yakalanan 7 kişiden 5'inin FETÖ örgütü mensubu olduğuda bildirildi.
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Hudutlarda yasa dışı geçişe geçit yok!
Hudutlarda yasa dışı geçişe geçit yok!
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