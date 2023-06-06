HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu seçim sürecindeki iftiralara A Haber'de yanıt verdi: Böyle haberleri gördükçe gülüyoruz

28 Mayıs'taki seçimlere giden süreçte büyük iftiralara uğrayan HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulunurken seçim sürecinde yaşananları değerlendirdi. Kendilerine yönelik "TBMM'de yemin etmeyecekler" yalanını değerlendiren Yapıcıoğlu "Asla böyle bir şey olmadı. Böyle haberleri gördükçe gülüyoruz." ifadelerini kullandı."HÜDA-PAR kadınların sahiplendirilmesini istiyor" yalanını da değerlendiren Yapıcıoğlu "Türkçe bilen herkes bunu anlar. Burada sahiplenilmeyi, sahiplendirme olarak çarpıtıyorlar. Bu kadınlara destek çıkılsın bunu devlet yapsın. Biz bunu pozitif ayrımcılık için söyledik. " ifadelerini kullandı. İşte detaylar...