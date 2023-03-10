11 Mart 2023, Cumartesi
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HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Parti Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı A Haber'de açıkladı: Yarın 15.00'te duyuracağız
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, A Haber canlı yayınında, ittifak görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na katılmak için görüştüklerini ifade eden Ramanlı, "Yarın saat 15.00'te karar alınması durumunda kamuoyuna duyuracağız" dedi. Ramanlı, "Millet İttifakı’ndan teklif aldınız mı?" sorusuna, "Şu ana kadar ittifak teklifi gelmedi." diyerek yanıt verdi.