Hrant Dink Vakfı'na ölüm tehdit maili atan ve kilisenin haçını kıran provokatörler yakalandı! | Video

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı." dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da iki kiliseye yönelik saldırı ve Hrant Dink Vakfı'na ölüm tehdidi gönderilmesiyle ilgili, "Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır." ifadelerini kullandı.

Hrant Dink Vakfı, 27-28 Mayıs'ta e-mail ile ölüm tehdidi aldıklarını kamuoyu ile paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada tehdit maili atan şahsın kısa sürede yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu'nun Twitter'dan yazdığı mesaj şöyle:

"Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin."

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kilise saldırıları ve Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdide ilişkin bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çelik, şunları kaydetti:

"Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır.



Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir.





Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz. Vatandaşlarımız içindeki farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu tarihimizden çok iyi biliyoruz. Kullandıkları maşalar değişir bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye'de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu"