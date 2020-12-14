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Hrant Dink davasında mütalaa açıklandı | FETÖ'cü Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer hakkında flaş talep...

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Giriş: 14.12.2020 18:20
Güncelleme:14.12.2020 18:30
Son dakika haberi... FETÖ'cü Ramazan Akyürek hakkında “adam öldürmeye iştirak” suçundan müebbet, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer hakkında “tasarlayarak adam öldürmek” suçunu iştirak etmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

FETÖ'cü Ramazan Akyürek hakkında "adam öldürmeye iştirak" suçundan müebbet, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer hakkında "tasarlayarak adam öldürmek" suçunu iştirak etmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

13 FİRARİ SANIK İÇİN KARAR

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari sanıklar Savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrıldı.

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