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19.01.2020

Hrant Dink Agos gazetesi önünde anıldı |Video

Uğradığı silahlı saldırı sonucu 13 yıl önce hayatını kaybeden Hrant Dink için çalıştığı Agos gazetesi önünde anma töreni düzenlendi. Katılımcılar, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki Agos gazetesinin önünde, saat 13.30'dan itibaren toplanmaya başladı.Gazete önündeki anma törenine, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

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