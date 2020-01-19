BİZE ULAŞIN
19.01.2020
Hrant Dink Agos gazetesi önünde anıldı |Video
Uğradığı silahlı saldırı sonucu 13 yıl önce hayatını kaybeden Hrant Dink için çalıştığı Agos gazetesi önünde anma töreni düzenlendi. Katılımcılar, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki Agos gazetesinin önünde, saat 13.30'dan itibaren toplanmaya başladı.Gazete önündeki anma törenine, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.