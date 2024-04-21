Etkileyici aksiyon sahneleri ve hafızalarımızda yer eden kahramanları ile Hollywood filmleri sizce sadece birer sanat eseri mi? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel güç hedefine ulaşmadaki araçlarından biri mi? Propaganda'nın bu haftaki bölümünde CIA ve FBI gibi Amerikan güvenlik kurumlarının Hollywood'u nasıl yönlendirdiğine mercek altına alındı.

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