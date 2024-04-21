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Hollywood ABD’nin suç ortağı mı? İşte CIA ve FBI’nın Hollywood ile ilişkisi - PROPAGANDA

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 21.04.2024 11:12
Etkileyici aksiyon sahneleri ve hafızalarımızda yer eden kahramanları ile Hollywood filmleri sizce sadece birer sanat eseri mi? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel güç hedefine ulaşmadaki araçlarından biri mi? Propaganda'nın bu haftaki bölümünde CIA ve FBI gibi Amerikan güvenlik kurumlarının Hollywood'u nasıl yönlendirdiğine mercek altına alındı.
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CIA ve FBI’nın Hollywood ile ilişkisi
CIA ve FBI’nın Hollywood ile ilişkisi
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