Hollandalı 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets İstanbul depremi için uyarmıştı | Son depremler video

İstanbul'da yaşanan 4,7 büyüklüğündeki son deprem akıllara Hollandalı deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in İstanbul'da "Mart ayının başında 7 veya 8 büyüklüğünde deprem olacak" sözlerini getirdi. İşte Hoogerbeets'in A Haber'e yaptığı o çarpıcı açıklamalar...

'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets, geçtiğimiz günlerde yeni kehanetini açıklamış ve Mart ayının başında 7 veya 8 büyüklüğünde deprem olacağını söylemişti. Yeni deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'ın bu tahmini doğru çıktı ve Peru'da bugün 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki geçtiğimiz günlerde İstanbul depremi hakkında da tahminde bulunan Hoogerbeets'in bu kehaneti tutacak mı? 3-4 Mart tarihleri arasında 7 büyüklüğünde deprem olacağını iddia etti? Peki bunu depremin İstanbul'da olma ihtimali var mı? Kamuoyunda "Deprem kahini" olarak bilinen Frank Hoogerbeets A Haber'e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklayan ve Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem ile bu tahmini doğru çıkan Frank Hoogerbeets dünya gündemine oturmuştu. Önceki gün yine bir deprem açıklaması yapan Hoogerbeets yine çok konuşuluyor.

Ayrıca 'Deprem kahini' olarak ünlenen, "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe giren Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets ilk kez İstanbul için konuştu.

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets yeni bir tahmin daha yayınlamıştı. Frank Hoogerbeets, 9 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geleceğini iddia etmişti.

PERU'DA 7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Deprem kahinin bu iddialar sonrasına bugün Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peru'daki depremin Brezilya, Bolivya ve Şili'de de hissedildiği belirtildi. Ardından gözler deprem kahini Frank Hoogerbeets'e çevirildi.

Frank Hoogerbeets tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yaptı. Frank Hoogerbeets'e göre iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartlar birebir benzerlik gösteriyor.

HEPSİ GÖK HAREKETLERİNE BAĞLI

Hoogerbeets gök cisimlerinin yer çekimi kuvvetinin Dünya'nın tektonik hareketleri üzerinde etkili olduğunu belirtti. Hoogerbeets'e göre Ay ile aynı düzleme gelecek olan Mars Merkür, Güneş ve Jüpiter ile hizalanacak.

Hoogerbeets, 1960 ve 1964 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki iki depremde de benzer gök hareketlerinin meydana geldiğini söylüyor. Hoogerbeets 21 Şubat Perşembe günü 8'den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürmüştü.

Yeni nesil deprem tahmincisinin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekilmişti. Bu açıklamaların ardından 22 Şubat'ta Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Deprem tüm gözlerin Hollandalı deprem araştırmacısının tahminlerine çevirmişti. Üç yıldır yoğun gözlemler yaptığını söyleyen Hoogerbets tahminini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırıyor.

Hoogerbets, üç yıldır yoğum gözlemler yaptığını ve gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor. Hoogerbets'in iddiaları son derece ilgi çekici olsa da birçok uzman depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor.

KEHANETİ TUTMUŞTU

'Deprem kahini' Frank Hoogerbeets 8 şiddetine yakın deprem olacağını açıklamıştı. Kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'in mega deprem tahminini tutmuştu.

Ekvador'daki 7.7 büyüklüğündeki deprem ile birlikte Hoogerbeets'in açıklamaları tekrardan endişe yarattı. Dünya genelinde depremlerin birçoğu Pasifik Ateş Çemberi adı verilen bölgede meydana geliyor.

Hoogerbeets yaptığı açıklamalarda 13 Şubat'ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün'ün hareketleri Dünya'yı sarsacaktı. Hoogerbeets, Şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve 21 Şubat'ta bunun deprem olarak karşılığı olacağını ifade etmişti.

Özellikle Şubat ayının son iki haftasına dikkat çeken Hoogerbeets mega deprem olacağını belirtmişti. Hoogerbeets 21 Şubat Perşembe günü 8'den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürmüştü.

Yeni nesil deprem tahmincisinin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekildi. Türkiye'de de depremlerin ardından Frank Hoogerbeets'in bu tahmini büyük endişeye yol açmıştı.

AMERİKA KITASI SALLANMIŞTI

Tüm bu olanların ardından bugün Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS)'nin verilerine göre deprem, Ekvador'un Ambato şehrinin 224 km güneydoğusunda gerçekleşti.

"DEPREM KAHİNİ" İLK KEZ İSTANBUL İÇİN KONUŞTU!

Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemiş, özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti.

Hoogerbets, bu kez de Marmara Depremi hakkında açıklamada bulundu. Hoogerbets, 3 ya da 4 Mart'ta dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem olacağını belirtirken, bu depremin İstanbul'da olup olmayacağı sorusuna, "Belki de, bu mümkün" dedi.

Hollandalı bilim adamı, "Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu kısımda baskı artıyor. Türkiye sıradaki yer olabilir. Anadolu fay hattı var, Türkiye'de de büyük bir deprem olabilir.

Ama çok sık olmaz, çünkü baskı Asya ve aynı zamanda Akdeniz tarafından geliyor. Bir sonraki depremin Türkiye'de ne zaman olacağını tahmin etmek çok zor. Ama ne kadar uzun sürerse olasılık o kadar artar.

Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası.

Deprem, Orta Anadolu'da da olabilir.