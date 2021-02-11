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Hollanda'da Kovid-19 tedavisi gören Türk vatandaşı Türkiye'ye nakledildi

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Giriş: 11.02.2021 09:26
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Türk vatandaşı Selahattin Kandaz'ın tedavisine devam edilmek üzere Türkiye'ye getirildiğini belirtti. Bakanlık, diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde 141 ülkeden 100 binin üzerinde Türk vatandaşını Türkiye'ye getirmişti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Amsterdam'da Kovid-19 tedavisi gören vatandaşımız, hemşehrimiz Selahattin Kandaz'ı tedavisine devam edilmek üzere ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Ambulans uçağımız, Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan yola çıkıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'ye dönüşünü koordine ederek, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirmişti.

Bakanlık, diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde 141 ülkeden 100 binin üzerinde Türk vatandaşını Türkiye'ye getirmişti.

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