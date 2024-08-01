Hizbullah’ın 2 numarası Fuad Şükür için tören! A Haber İsrail’in suikastına uğrayan Şükür’ün cenaze töreninde

Hizbullah'ın 2 numaralı ismi Fuad Şükür için cenaze töreni düzenleniyor. Törende Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da açıklama yapması bekleniyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan gelişmeleri aktardı.

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