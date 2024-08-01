01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Hizbullah’ın 2 numarası Fuad Şükür için tören! A Haber İsrail’in suikastına uğrayan Şükür’ün cenaze töreninde

Hizbullah’ın 2 numarası Fuad Şükür için tören! A Haber İsrail’in suikastına uğrayan Şükür’ün cenaze töreninde

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2024 14:52
Güncelleme:01.08.2024 14:52
Hizbullah'ın 2 numaralı ismi Fuad Şükür için cenaze töreni düzenleniyor. Törende Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da açıklama yapması bekleniyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber Hizbullah’ın kalesinde
A Haber Hizbullah'ın kalesinde
İran da bu işin içinde mi?
İran da bu işin içinde mi?
Deniz Kuvvetleri’ne kim atanacak?
Deniz Kuvvetleri'ne kim atanacak?
YAŞ Toplantısı başladı
YAŞ Toplantısı başladı
Güvenli konut nasıl hedef alındı?
Güvenli konut nasıl hedef alındı?
Suikasttaki sis perdesi! Güvenli konut nasıl vuruldu?
Suikasttaki sis perdesi! Güvenli konut nasıl vuruldu?
Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif şehit oldu!
Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif şehit oldu!
Başka Erdoğan ve Yaş üyeleri Anıtkabir’de!
Başka Erdoğan ve Yaş üyeleri Anıtkabir’de!
Suikasta İranlılar ne diyor?
Suikasta İranlılar ne diyor?
Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
Hizbullah misilleme yapacak mı?
Hizbullah misilleme yapacak mı?
Bölgesel savaş riski var mı?
Bölgesel savaş riski var mı?
Daha Fazla Video Göster