04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Hizbullah İsrail'e saldırmaya devam ediyor! Hizbullah: Gazze'de ateşkes olursa İsrail'e saldırmayı bırakırız

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2024 12:34
Hamas, ateşkes müzekkereleri kapsamında Mısır ve Katar'la görüştüğünü duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise sözde Güvenlik Kabinesi’ni bu akşam toplayacak ve Hamas'ın ateşkes önerisini görüşecek. Öte yandan Hizbullah Golan Tepelerini hedef aldı. Sıcak noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Roketler fırlatıldı! Saha karıştı
Roketler fırlatıldı! Saha karıştı
Sinan Ateş’in annesi duruşmada fenalaştı
Sinan Ateş’in annesi duruşmada fenalaştı
Başkan Erdoğan Almanya yolcusu
Başkan Erdoğan Almanya yolcusu
Anız faciasında keşif çalışması
Anız faciasında keşif çalışması
Eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır
"Eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır"
İsrail’den esir takası açıklaması
İsrail'den esir takası açıklaması
Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi’nde
Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Dünyanın gözü Astana’daki zirvede! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Dünyanın gözü Astana'daki zirvede! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Diplomasi trafiği
Diplomasi trafiği
Gaziantep’te yeni provokasyon!
Gaziantep’te yeni provokasyon!
Astana’da liderler zirvesi
Astana’da liderler zirvesi
Daha Fazla Video Göster