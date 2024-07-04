04 Temmuz 2024, Perşembe
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Hizbullah İsrail'e saldırmaya devam ediyor! Hizbullah: Gazze'de ateşkes olursa İsrail'e saldırmayı bırakırız
Hamas, ateşkes müzekkereleri kapsamında Mısır ve Katar'la görüştüğünü duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise sözde Güvenlik Kabinesi’ni bu akşam toplayacak ve Hamas'ın ateşkes önerisini görüşecek. Öte yandan Hizbullah Golan Tepelerini hedef aldı. Sıcak noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.