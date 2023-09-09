09 Eylül 2023, Cumartesi
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Hindistan'da kritik G20 liderler zirvesi! Zirvede hangi başlıklar masada olacak?
Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı. Peki zirvenin gündeminde ne var? Ekonominin geleceğini neler bekliyor? Gelişmeleri Hindistan bulunan muhabirimiz Aslı Bilger Kutludağ’a konuk olan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör değerlendirdi.