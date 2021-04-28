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Hindistan varyantı ne kadar tehlikeli? Mevcut aşılar Hindistan varyantına karşı etkili mi? Doktor Meltem Özen açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2021 19:59
Güncelleme:28.04.2021 20:43
Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "(Kovid-19) İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor." dedi. Bu korkutan açıklama sonrası A Haber canlı yayınında Hindistan varyantını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Özen, "Bu varyant yayılırsa bizi zor günler bekler" dedi. Özen ayrıca mevcut aşılar Hindistan varyantına karşı etkili mi? sorusuna yanıt verdi. İşte o açıklamalar...

Hindistan varyantı bulaştırıcılığı çok yüksek bir varyant ifadelerine yer veren Doktor Meltem Özen, "Dolayısıyla ülkemize gelmiş olması aslında çok büyük bir talihsizlik. Çünkü ilk İngiliz varyantı geldiğinde vaka sayısı azdı ama kısa sürede hakim varyant haline geldi. Ve şu an ülkemizde hakim olan bir varyant. Onun da bulaştırıcılığı çok yüksek." dedi.

"BU VARYANT AŞILARDAN KAÇABİLİYOR"

Önemli noktaya dikkat çeken Doktor Meltem Özen, "Fakat bu Hindistan varyantının bir özelliği daha var. O da aşılardan kaçabiliyor. Yani mevcut antikorlardan kaçabiliyor. Siz korona geçirdiyseniz antikorunuz oluştuysa o antikorlardan kaçabiliyor. Aşı olduysanız antikorunuz oluştuysa onlardan da kaça biliyor. Dolayısıyla Hindistan varyantı bütün dünya için bir sıkıntı olacak gibi görünüyor." şekline konuştu.

"BU VARYANT YAYILIRSA BİZİ ZOR GÜNLER BEKLER"

Mevcut aşılar Hindistan varyantına karşı etkili mi? sorusuna yanıt veren Uzman Doktor Meltem Özen, "Şimdi tabi yeni aşı gerekmesi söz konusu olabilir. Bunu için de yeni bir aşının üretimi en az 2 ayı alır. Bu gerek Çin aşısında böyle… Çin aşısında biraz daha uzun olabilir. Ama Pfizer-BionTech gibi aşılarda 2 ay sonra yeni aşı hazır olabilir. Ancak şu anda baktığımız zaman biz dünyada yeterli aşı temin edemiyoruz. Hiçbir ülkede yeterli aşı yok. Bir de yeni aşı üretimi söz konusu olursa iyice aşı yetersizliği söz konusu olacak. Elimizdeki bu aşılar etkin olmaz ise yeni aşı gerektiği durumda onun da üretimi seri halde yapılsa dahi bütün dünyaya yetecek kadar bir anda olması oldukça zor. Bu varyant yayılırsa bizi zor günler bekler" dedi.

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