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Hindistan dönüşü Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajları: Enflasyonun belini kıracağız

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Giriş: 11.09.2023 15:23
G20 Zirvesi kapsamında Hindistan'da bulunan Başkan Erdoğan, buradaki temaslarının ardından yurda döndü. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, ekonomiye ilişkin seyreden olumlu gelişmeleri değerlendirdi. OVP hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Başkan Erdoğan "Yatırımcı güvenini çok güçlü bir şekilde kazanacağız" dedi. Enflasyon konusunda net tavrını sürdüren Başkan Erdoğan "Belini kıracağız" diyerek vatandaşa rahat bir nefes aldırdı. Son olarak fahiş fiyatlar konusunda da tavizsiz atılan adımları aktaran Başkan Erdoğan "Tüm sektörlerde de fiyat artışlarını kontrol altına alacağız" dedi.
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