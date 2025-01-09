Hileli sigorta yapanlara denetim! Emeklilik iptal olabilir

Halk arasında; ‘hatır sigortası’ diye bir tabir var ancak resmi bir karşılığı yok. Fiilen çalışma olmamasına rağmen, kişinin kağıt üzerinde çalışıyor gibi gösterilip usulsüz şekilde sigorta primi yatırılması durumu. Bu yolla emeklilik hakkı kazananlar da var. SGK tarafından binlercesi tespit edildi, araştırma daha titiz devam ediyor. Süreç emeklilik iptali hatta alınan maaşların geri ödenmesine kadar varıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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