09 Ocak 2025, Perşembe

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Hileli sigorta yapanlara denetim! Emeklilik iptal olabilir

Hileli sigorta yapanlara denetim! Emeklilik iptal olabilir

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.01.2025 10:20
Güncelleme:09.01.2025 10:20
Halk arasında; ‘hatır sigortası’ diye bir tabir var ancak resmi bir karşılığı yok. Fiilen çalışma olmamasına rağmen, kişinin kağıt üzerinde çalışıyor gibi gösterilip usulsüz şekilde sigorta primi yatırılması durumu. Bu yolla emeklilik hakkı kazananlar da var. SGK tarafından binlercesi tespit edildi, araştırma daha titiz devam ediyor. Süreç emeklilik iptali hatta alınan maaşların geri ödenmesine kadar varıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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Hileli sigorta yapanlara denetim! Emeklilik iptal olabilir
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