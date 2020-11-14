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Hikmet Genç vefat eden Ahmet Kekeç ile ilgili duygu yüklü o anısını A Haber'de anlattı

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Giriş: 14.11.2020 14:36
Güncelleme:14.11.2020 15:08
59 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat eden Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç'i Hikmet Genç A Haber canlı yayınında anlattı. Genç, "Türkiye'nin önemli bir değeriydi. Kendisinin ben de özel bir yeri var. Edabiyat alanında ilerlemek istediğin bir zamanlarda yazımı göndermiştim kendisine ve geri dönüş yapmıştı. Bizim elimizden tuttu. Benim köşe yazarlığına ve yazarlığa başlamama vesile olan bir kişiydi. Daha genç dönemlerinde tanıştım kendisiyle. En ciddi meseleleri bile ironiyle anlatırdı. Kendisini başka yazarlara benzetenlere 'muhakkak bir yazarın üstadın paltosundan çıkmışızdır" derdi. Ben de şimdi onu rahmetle anarak biz de Ahmet Kekeç'in paltosundan çıktık. Tüm Türkiye'nin ve ailesinin başı sağolsun." dedi.
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