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Her akşam aynı hüzün… A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: En uzun aydı! Asır oldu...

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 06.02.2024 10:43
Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti. A Haber asrın felaketinin 1. yılında deprem bölgesinde... A Haber Spikeri Cansın Helvacı, bölgede yaşadıklarını anlatırken boğazı düğümlendi ve gözyaşlarına hakim olamadı... 2’inci depremde bir kız çocuğunu kurtaran Yüksel Akalan ise dünyanın konuştuğu o görüntüde yaşadıklarını anlattı.
Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

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