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Helikopter neden ve nasıl düştü? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2021 15:23
Türkiye Bitlis-Tatvan'da düşen askeri helikopterde şehit olan 11 askerin acısını yaşarken, uzmanlar bazı sorulara yanıt arıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de kazanın hemen ardından helikopterin düşüş nedenini tespit etmek için harekete geçti. Kara Havacılık Okul Komutanlığı bünyesinde oluşturulan kaza-kırım heyeti çalışmalarına başladı. Heyetin ilk bulgularını Milli Savunma Bakanlığı, "helikopter düşürüldü" iddialarını yalanladı ve bölgede ani değişen hava koşullarına dikkat çekti. Kaza kırım heyetinin ilk bulgularını, Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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