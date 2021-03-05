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Helikopter kazasından kurtulan 2 yaralı askerin sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeleri var mı?
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğrayıp düşmesi sonucunda 11 asker şehit oldu 2 asker yaralandı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik kazadan yaralı kurtulan 2 askerimizin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğünü aktardı.
Yüzbaşı Ender Uzunçakmak ve Binbaşı Alptekin Köprülü'nün yaralı olarak kurtulduğu kazada şehitlerimizin isimleri şöyle;
KORGENERAL OSMAN ERBAŞ
Elazığ 8. Kolordu Komutanı
İSTİHBARAT ALBAY ŞENTÜRK AYDINYER
Kars nüfusuna kayıtlı olan Bitlis şehidi Aydınyer, 49 yaşındaydı. Ailesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Şehit Şentürk Aydınyer'in 20 ve 16 yaşlarında iki kız çocuğu bulunuyor.
KURMAY PİLOT YÜZBAŞI TAYFUN KUREŞ
Şehit Kureş'in ailesinin İzmir'de ikamet ettiği öğrenildi. Şehit ayrıca bir çocuk babasıydı.
KURMAY PİLOT YÜZBAŞI GÖKHAN UYSAL
Aslen Afyonkarahisarlıydı. Şehit Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın ailesi Ankara'da yaşıyor.
YÜZBAŞI SALİH SARIOĞLU
34 yaşındaki şehit, Samsun Bafralı'ydı. Şehit Sarıoğlu evliydi.
ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞ ÇAVUŞ MEHMET DEMİR
49 yaşındaki şehit Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçe nüfusuna kayıtlıydı.
Şehit Demir evli ve 3 çocuk babasıydı.
ASTSUBAY KIDEMLİ ÜST ÇAVUŞ ÖMER UMULU
Kırıkkaleli şehit umulu 40 yaşındaydı. Şehidin evli ve Abdullah Arda, Ahmet Aras, ve Eslem Erva Umulu isimli 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.
ASTSUBAY KIDEMLİ ÜST ÇAVUŞ NAZMİ YILMAZ
28 yaşındaki Şehit Kahramanmaraşlı'ydı. Dört çocuklu ailenin en büyüğüydü.
Evli olan Şehit Yılmaz üç ay önce de baba olmuştu.
HELİKOPTER TEKNİSYEN ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ŞÜKRÜ KARADİREK
29 yaşındaydı... Helikopter teknisyeni olarak görev yapıyordu... Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu vardı. Şehidin bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HAKAN GÜL
45 yaşındaydı. Amasya'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehit Hakan Gül evli ve 2 çocuk babasıydı.
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ TOLGA DEMİRCİ
Şehit Demirci, 1988 Kayseri Pınarbaşı doğumlu. Şehidin ailesi İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşıyor.