Hedef Türk ekonomisi ve siyaset mi? Sokakları kim karıştırıyor?

Sokakları karıştırmak isteyenlerin yeni planı ırkçı saldırılar mı? Hedef Türk ekonomisi ve siyaset mi? Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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