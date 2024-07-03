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Hedef Türk ekonomisi ve siyaset mi? Sokakları kim karıştırıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 12:43
Sokakları karıştırmak isteyenlerin yeni planı ırkçı saldırılar mı? Hedef Türk ekonomisi ve siyaset mi? Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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