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HDP'ye kapatma davasında yeni gelişme

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Giriş: 25.11.2022 15:12
Son dakika haberi... HDP, Anayasa Mahkemesinde görülen kapatma davasına dair ek savunmasını tamamladı. HDP Hukuk Komisyonu savunmayı bugün AYM'ye teslim etti.
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