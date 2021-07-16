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HDP'li vekilden Halk TV'de skandal açıklama! ''Bizim seçmenlerimiz PKK'yı kurmuş, aramıza nasıl mesafe koyalım?''

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Giriş: 16.07.2021 00:57
Halk TV canlı yayınında ''PKK'ya neden terör örgütü diyemiyorsunuz?'' sorusuna cevap veren HDP'li Milletvekili Erol Katırcıoğlu skandal ifadeler kullandı.

Katırcıoğlu'nun, ''Allah aşkınıza bir annenin çocuğuyla, bir babanın oğluyla ilişkisi arasına biz nasıl mesafe koyabiliriz ki" büyük tepki çekti. Katırcıoğlu konuşmasının devamında, ''PKK bu toprakların insanlarından oluşuyor ve bizim seçmenlerimizin çocukları veya akrabaları dağa çıkmışlar ve PKK'yı kurmuşlar." dedi.

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