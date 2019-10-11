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11.10.2019

HDP'li terör sevici vekil Ayşe Acar Başaran'dan küstah sözler! |Video

Fırat'ın doğusundaki YPG'li teröristleri temizlemek için başlatılan 'Barış Pınarı' harekatına teröristlerin siyasi uzantısı HDP bir kez daha 'işgal' dedi. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın ardından HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, 9 aylık bebeği şehit eden kansızları 'Türkiye'ye çakıl taşı bile atılmadı' gibi sözlerle savundu. İşte HDP'li terör sevici vekilin o küstah sözleri...

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG/DEAŞ terör unsurlarını temizlemek için 'Barış Pınarı' harekatını başlattı. Harekatın 3.gününde 342 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Harekatın başarısından rahatsız olan HDP'den bir skandal açıklama daha geldi. HDP'li terör sevici vekil Ayşe Acar Başaran 'Barış Pınarı' harekatıyla ilgili küstah sözler kullandı. İşte terör sevici o vekilin skandal sözleri...

Türkiye, geçtiğimiz çarşamba günü Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda YPG'li teröristleri temizlemek ve Suriyelilerin evlerine dönmesine imkan sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Türk askeri sınır ötesinde YPG'li teröristlerle çatışırken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise Meclis'te terör savunuculuğu yapmaya devam ediyor.

"ÇAKIL TAŞI BİLE ATILMADI"

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran: "Kuzey Suriye'ye işgal saldırısıyla ilgili yapılan tartışmalar ve buna karşı olanlara yapılan saldırılarla ilgili konuşacağım. Bu Türkiye halklarının savaşı değildir. İktidarın kendini var etme savaşıdır. Bu işgal kararı alındığı zaman değinilen şey sınır güvenliğidir. Kuzey Suriye'de IŞİD çetelerinden temizlenmesinden bugüne bir çakıl taşı bile gelmemiştir. İktidarın dediği gibi bir saldırı olmamıştı." diye konuştu.

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Cevdet Cevdet

Terörü temizlemeyi önce HDP Başlamak gerek.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 11.10.2019 16:56
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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