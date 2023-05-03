03 Mayıs 2023, Çarşamba
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HDP'li Sırrı Sakık Kılıçdaroğlu ile yapılan kirli pazarlığı meydanlarda haykırdı! Teröristbaşı Öcalan ve Demirtaş'a özgürlük sözü: Zindanların kapısını açacağız
Erzurum'da düzenlenen mitingde konuşan HDP'li Sırrı Sakık, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda teröristbaşı Abdullah Öcalan, terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'lilerin hapisten çıkacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde de HDP ziyaretini ve HDP'nin aday çıkarmamasını değerlendiren Sırrı Sakık, 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceklerini, önümüzdeki dönem bir özgürlük dönemi olacağını söylemişti.