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03.11.2019

HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Öcalan'a selam gönderdi |Video

HDP'nin CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu. Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'sayın' ifadesini kullandığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.

HDP'nin CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu.

Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'sayın' ifadesini kullandığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.

Son dakika: HDP İstanbul 3. Olağan Kongresinde rezalet! SON DAKİKA: HDP İSTANBUL 3. OLAĞAN KONGRESİ'NDE REZALET!

HDP İstanbul 3. Olağan Kongresinde skandal görüntüler HDP İSTANBUL 3. OLAĞAN KONGRESİ'NDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

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