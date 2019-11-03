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03.11.2019
HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Öcalan'a selam gönderdi |Video
HDP'nin CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu. Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'sayın' ifadesini kullandığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.
HDP'nin CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu.
Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'sayın' ifadesini kullandığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.
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