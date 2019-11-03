HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde skandal görüntüler
HDP’nin İstanbul 3. Olağan Kongresi büyük bir rezalete sahne oldu. Partililer salona "Yaşasın rojava direnişi" sloganlarıyla girerken, kongre açılışı teröristler için saygı duruşunda bulunulması ve ant içilmesiyle başladı.
HDP İstanbul teşkilatının 3. Olağan Kongresi, Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirildi. İstanbul'un farklı ilçelerinden partilililerin otobüslerle taşındığı kongreye katılım beklenenden az oldu. Salonun yaklaşık 3'te 1'inin boş kaldığı görüldü.
PKK PAÇAVRALARINA İZİN VERİLMEDİ
Güvenlik güçlerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı salona, terör örgütü PKK-PYD ve elebaşına dair paçavraların girişine izin verilmedi.
GİRİŞTE SLOGAN ATTILAR TERÖRİSTLER İÇİN İSE SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR
Kongrenin yapılacağı alana ulaşan partililer, salona "Yaşasın rojava direnişi" sloganlarıyla giriş yaptı. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı kongrede, eli kanlı teröristler için önce saygı duruşunda bulunuldu ardından da ant içildi.
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