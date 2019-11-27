HDP'li Paylan'ın makam aracı eleştirisine Bakan Varank'tan tokat gibi yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri sırasında HDP'li Garo Paylan, Bakan Mustafa Varank'ın yerli ve milli üretim sözlerine atıfta bulunarak "Sayın Bakan, yerli üretim diyorsunuz ama buraya ithal Mercedes'le geldiniz ithal Mercedes'le gideceksiniz." sözleriyle Varank'ın ithal makam aracı kullandığı iddiasında bulundu. Konuya ilişkin söz alan Bakan Varank, "Sayın Paylan, benim makam aracım yerli üretim Toyoto Corolla; hem de Hybrid." diyerek Paylan'ı adeta rezil etti.