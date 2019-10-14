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14.10.2019

HDP'li Osman Baydemir'den 'Barış Pınarı' ve Erdoğan hakkında küstah sözler |Video

Son dakika haberi... Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG’ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı HDP’lileri çıldırttı. Terör unsurlarının bölgeden temizlenmesini hazmedemeyen HDP'liler, Türkiye aleyhinde kara propaganda yapıyor. Son olarak HDP’li Osman Baydemir, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullandı. İngiltere'de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan Baydemir, Başkan Erdoğan'a hakaretler yağdırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle 6 gün önce başlayan tüm hızıyla devam ediyor. ABD'nin sattığı 'li teröristler yeni kucaklar bulmak için çırpınıyor. Terör örgütünün siyasi uzantısı de operasyonla ilgili skandal ifadeler kullanmaya devam ediyor.

OSMAN BAYDEMİR'DEN AŞAĞILIK SÖZLER

İngiltere'de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan HDP'li , Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iftiralar attı. İngilizce konuşan Baydemir, "Terörist kim diktatör kim?" diye sordu, terör örgütü YPG yandaşları da "Erdoğan" yanıtını verdi.

Kürt kasabalarının tahrip edildiğini savunan Baydemir, çocukların, kadınların ve sivillerin öldürüldüğünü iddia etti. Baydemir, ayrıca sözde Ermeni soykırımının bugün Suriye'de Kürtlere karşı uygulandığını söylemesi büyük tepki çekti.

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