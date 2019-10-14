HDP'li Osman Baydemir'den 'Barış Pınarı' ve Erdoğan hakkında küstah sözler |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle 6 gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. ABD'nin sattığı YPG'li teröristler yeni kucaklar bulmak için çırpınıyor. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP de operasyonla ilgili skandal ifadeler kullanmaya devam ediyor.
OSMAN BAYDEMİR'DEN AŞAĞILIK SÖZLER
İngiltere'de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan HDP'li Osman Baydemir, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iftiralar attı. İngilizce konuşan Baydemir, "Terörist kim diktatör kim?" diye sordu, terör örgütü YPG yandaşları da "Erdoğan" yanıtını verdi.
Kürt kasabalarının tahrip edildiğini savunan Baydemir, çocukların, kadınların ve sivillerin öldürüldüğünü iddia etti. Baydemir, ayrıca sözde Ermeni soykırımının bugün Suriye'de Kürtlere karşı uygulandığını söylemesi büyük tepki çekti.
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