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16.10.2019
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı için skandal sözler
Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şanlı Türk askeri terör yuvalarını yerle bir ettikçe PKK'nın siyasi uzantısı HDP rahatsız olmaya devam ediyor. TBMM'de basın açıklaması yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Açık söyleyeyim, bu harekatın sonu barış pınarı değil, kan pınarı olacaktır" ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.
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