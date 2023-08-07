07 Ağustos 2023, Pazartesi
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HDP'den yerel seçimler öncesi CHP'ye şartlı destek! HDP'li Sırrı Süreyya Önder: Sol bir anlayışla yaklaşılırsa değerlendirilir
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDPKK'dan yerel seçimler öncesi ittifakın sürdürülmesine ilişkin yeni bir açıklama geldi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder yaptığı açıklamada CHP'ye şartlı destek verebileceklerini ifade ederken, "Sol bir anlayışla yaklaşılırsa değerlendirilir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...