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HDP'den yerel seçimler öncesi CHP'ye şartlı destek! HDP'li Sırrı Süreyya Önder: Sol bir anlayışla yaklaşılırsa değerlendirilir

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Giriş: 07.08.2023 19:43
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDPKK'dan yerel seçimler öncesi ittifakın sürdürülmesine ilişkin yeni bir açıklama geldi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder yaptığı açıklamada CHP'ye şartlı destek verebileceklerini ifade ederken, "Sol bir anlayışla yaklaşılırsa değerlendirilir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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