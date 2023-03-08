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HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik yağıyor! Kılıçdaroğlu HDP’nin şartlarını kabul edecek mi?

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 08:54
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilk tebrik eden HDP'liler olmuştu. HDP grubunda da gündem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığıydı. Partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'nu tebrik etti. HDP'nin aday çıkarma politikasını bir kez daha değerlendireceklerini söylediler. Ancak bu destek için HDP'nin bazı şartları var. Peki o şartlar neler? İşte cevabı...
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