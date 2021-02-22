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HDP ve PKK'nın organik bağı! Gara operasyonu bölgedeki denklemleri nasıl değiştirdi? Uzman isimlerde A Haber'de yorumladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2021 11:50
Güncelleme:22.02.2021 12:20
İçişleri Bakanı Süleyman soylu A Haber yayınına katılmış ve Gara operasyonu ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP’li milletvekilini de yine A Haber özel yayınında açıklamış, o açıklamaların ardından HDP’'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma başlatılmıştı. Peki HDP'li vekil hakkında nasıl bir yol izlenecek? HDP vekiller neden Kandil ve Gara’ya gidiyorlar? Gara operasyonu bölgedeki denklemleri nasıl değiştirdi? Önümüzdeki günlerde bölgede neler yaşanabilir? Tüm Türkiye’nin takip ettiği olaylarla ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emekli Kurmay Albay Dr. Cüneyt Küsmez değerlendirdi.
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