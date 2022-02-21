HDP ve FETÖ’nün cezaevi algısı çöktü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevleri ile ilgili sosyal medyada yer alan haber ve paylaşımların incelenmesi talimatını verdi. Yapılan incelemede HDP milletvekilleri ile FETÖ mensuplarının da aralarında yer aldığı hesapların ortaya attığı cezaevleri ile ilgili iddiaların tamamının yalan olduğu ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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