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HDP siyasi parti mi, teröre destek üssü mü?

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Giriş: 12.01.2022 09:02
HDP'li vekillerin daha önce de birçok kez terör örgütü PKK ile ilişkileri ortaya çıkmıştı. İşte ilişkisi ortaya çıkan isimler: Hüseyin Kaçmaz'ın evinde PKK'lı terörist yakalandı. Nuran İmir, gözaltına alınan PKK'lıdan cep telefonu aldı. Faysal Sarıyıldız, terör örgütü PKK'ya silah taşıdı. Ölen teröristleri HDP'li Meral Danış Beştaş ve Erol Dora teslim aldı. Ferhat Encü, PKK kampında örgütsel eğitim aldı. Dirayet Dilan Taşdemir PKK'nın gara kampını ziyaret etti.
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