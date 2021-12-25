25 Aralık 2021, Cumartesi
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HDP Şanlıurfa mitingiyle bir kez daha rezil oldu! Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü akıllara geldi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Şanlıurfa mitingine çok az sayıda vatandaş katılım gösterdi. Çevre illerden katılan milletvekilleri, il ve ilçe eş başkanlarının çağrılarına rağmen mitinge ilgi az oldu. HDP'nin ortağı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, 2 hafta önce belediyeyi almaları halinde Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü vermişti. Başkan Erdoğan da belediyelerin elektrik vermediğini belirterek Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakmıştı. İşte detaylar...