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09.02.2020

HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği |Video

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler ile partililer arasında gerginlik çıktı. Partililerin kendilerine parmak salladığını kaydeden aileler, 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' sloganı attı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı illerden gelerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan 83 ailenin evlat nöbeti devam ediyor.

PARMAK SALLAM İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bugün eksi 7 derecede HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, açıklama yaptıkları sırada bazı partililerin kendilerine parmak salladığını iddia ederek binaya girmeye çalıştı. Güvenlik güçlerinin araya girmesi ile gerginlik sona ererken, babalar 'Kahrolsun PKK', anneler de 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' sloganları attı. Güvenlik güçleri evlat nöbetindeki aileleri güçlükle sakinleştirdi. İHA

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