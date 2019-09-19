HDP önünde evlat nöbetindeki acılı baba: Onların da ciğerleri parça parça olsun

Evlat nöbeti tutan annelerin HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 17'nci gününde de sürüyor. Hacire Akar ile başlayan evlat nöbetindeki aile sayısı 43'e yükseldi. Evlat nöbetini sürdüren acılı baba Salih Gökçe, HDP'ye isyan ederek, ""Onların da ciğerleri parça parça olsun." ifadelerini kullandı.