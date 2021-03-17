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HDP için açılan kapatma davasıyla ilgili Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ’dan değerlendirme

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Giriş: 17.03.2021 21:50
Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ, HDP’ye açılan kapatma davasını A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirdi. Bozdağ, ‘’Bugün açılan dava hem Türk siyasi tarihi hem de demokrasimiz açısından son derece önemli.’’ İfadelerini kullandı.

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

Bugün açılan dava son derece önemli bir dava. Hem Türk siyasi tarihi bakımından hem de demokrasimiz bakımından son derece önemli bir dava açıldı. Biliyorsunuz en son açılan kapatma davası 14 Mart 2008'de AK Parti'ye karşı açılmıştı. O günden bugüne herhangi bir kapatma davası açılmadı.

13 YILIN ARDINDAN AÇILAN İLK DAVA

Bu dava, aradan geçen 13 yılın ardından açılan ilk davadır. AK Parti olarak biz, esasında en başından beri siyasi partilerin kapatılması konusunda hep 'kapatılmaması' yönünde bir tercihi dile getirdik çünkü tüzel kişilikler suç işlemez, şahıslar işler. Ve bu şahısların cezalandırılması lazım dedik ve bu çerçevede de adımlar attık, dediğimizin de arkasında durduk. Kendimiz de kapatma davasına muhatap olduktan sonra hatırlarsanız; 2010 yılında yapılan önemli Anayasa reformları içerisinde teklifin 8.maddesi Anayasanın 69. Maddesindeki kapatma davasıyla ilgili kısmı yeniden düzenledik.

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