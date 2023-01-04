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HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'tan skandal sözler: FETÖ'ye cemaat demeyi tercih ediyoruz!

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Giriş: 04.01.2023 20:00
Güncelleme:04.01.2023 20:29
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında kalleş örgüt FETÖ ile ilgili çok tartışılacak skandal açıklamalara imza attı. PKK'ya terör örgütü diyemeyen Beştaş, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) de terör örgütü diyemedi. Beştaş, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ile Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen eli kanlı örgütü “Cemaat” demeyi tercih ettiklerini söyledi. İşte o görüntüler…

Batı'nın maşası PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP'den Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili skandal bir açıklama geldi.

FETÖ'YE DE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ

HDP'nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tartışılacak açıklamalara imza attı.

Beştaş, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişiyi şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne "cemaat" demeyi tercih ettiklerini söyledi.

Beştaş, "Onların FETÖ dediği bizim (HDP) cemaat demeyi tercih ettiğimiz" ifadelerine yer verdi.

YÜKSEKDAĞ'DAN "SIRTIMIZI VE PYD'YE YASLIYORUZ" SÖZLERİ

Daha önce de vekilliği terör ile bağlantısı ve söylemleri nedeniyle düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksedağ, "Sırtımızı YPJ'ye YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

BULDAN'DA PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEMİŞTİ

HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise daha önce, "Şunu ifade etmek isterim PKK bir terör örgütü değildir." ifadeleriyle HDP'nin terör ile bağını açık açık ilan etmişti.

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