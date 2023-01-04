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HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'tan skandal sözler: FETÖ'ye cemaat demeyi tercih ediyoruz!
Batı'nın maşası PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP'den Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili skandal bir açıklama geldi.
FETÖ'YE DE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ
HDP'nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tartışılacak açıklamalara imza attı.
Beştaş, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişiyi şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne "cemaat" demeyi tercih ettiklerini söyledi.
Beştaş, "Onların FETÖ dediği bizim (HDP) cemaat demeyi tercih ettiğimiz" ifadelerine yer verdi.
YÜKSEKDAĞ'DAN "SIRTIMIZI VE PYD'YE YASLIYORUZ" SÖZLERİ
Daha önce de vekilliği terör ile bağlantısı ve söylemleri nedeniyle düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksedağ, "Sırtımızı YPJ'ye YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleriyle büyük tepki toplamıştı.
BULDAN'DA PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEMİŞTİ
HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise daha önce, "Şunu ifade etmek isterim PKK bir terör örgütü değildir." ifadeleriyle HDP'nin terör ile bağını açık açık ilan etmişti.