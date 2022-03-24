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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı

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Giriş: 24.03.2022 19:09
Son dakika... Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. .
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı
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