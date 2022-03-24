24 Mart 2022, Perşembe
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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı
Son dakika... Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. .