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HDP çağrı yaptı İYİ Parti desteğini açıkladı: Vekilliği düşürülmesine karşıyız

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Giriş: 20.03.2021 11:07
Güncelleme:20.03.2021 11:17
Kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye "birlikte fotoğraf verelim" çağrısında bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener "birlikte fotoğraf vermeye" pek sıcak bakmıyor ancak HDP’yi de kaybetmek istemiyor. Öyle ki CHP’nin ardından İYİ Parti'den de HDP’ye destek açıklaması geldi.
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