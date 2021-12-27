27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon mesajı: Türkiye farklı noktalar gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon mesajı: Türkiye farklı noktalar gelecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2021 23:24
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber- A Para ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 20 Aralık tarihinin bir milat olduğunun altını çizen Bakan Nebati, Türkiye'nin cari fazlaya doğru ilerlediğini kaydetti. Nebati bundan sonraki mücadele alanlarının enflasyon olduğu söyledi ve "Bu enflasyonun önümüzdeki yıl geleceği noktaları düşününce heyecanlanıyorum. Çok farklı noktalara gelecek Türkiye" dedi.
Nebati’den enflasyon mesajı
Nebati'den enflasyon mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den flaş açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş açıklamalar
’’Döviz düştü, fiyatları da düşürün’’
''Döviz düştü, fiyatları da düşürün''
Durmuş Yılmaz’a yanıt
Durmuş Yılmaz'a yanıt
Dolar, euro ve altın nasıl düştü?
Dolar, euro ve altın nasıl düştü?
Sağlık Bakanlığı 27 Aralık Pazartesi vaka ve vefat tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı 27 Aralık Pazartesi vaka ve vefat tablosunu açıkladı
Durmuş Yılmaz ve 25 kişi hakkında suç duyurusu
Durmuş Yılmaz ve 25 kişi hakkında suç duyurusu
İngilizlerin canavarlaştırdığı köpek: Pitbull!
İngilizlerin canavarlaştırdığı köpek: Pitbull!
FETÖ’cü Semih Terzi’nin eşi cezaevine götürüldü
FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi cezaevine götürüldü
Terörist istihdamı! Ne yapmaya çalışıyor?
Terörist istihdamı! Ne yapmaya çalışıyor?
Ukrayna’dan Bayraktar TB2 açıklaması!
Ukrayna’dan Bayraktar TB2 açıklaması!
Başkan Erdoğan hikayesini gözleri dolarak anlattı!
Başkan Erdoğan hikayesini gözleri dolarak anlattı!
Daha Fazla Video Göster