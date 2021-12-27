Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon mesajı: Türkiye farklı noktalar gelecek

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber- A Para ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 20 Aralık tarihinin bir milat olduğunun altını çizen Bakan Nebati, Türkiye'nin cari fazlaya doğru ilerlediğini kaydetti. Nebati bundan sonraki mücadele alanlarının enflasyon olduğu söyledi ve "Bu enflasyonun önümüzdeki yıl geleceği noktaları düşününce heyecanlanıyorum. Çok farklı noktalara gelecek Türkiye" dedi.