Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Ekonomi Reform Paketi açıklaması

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, konuk olduğu AA Editör Masası'nda Ekonomi Reform Paketi'nin detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Esnafa vergi muafiyeti müjdesi veren Bakan Elvan, AB ve G20 ülkeleriyle de paylaşım yapılacağını dile getirdi. İlave istihdamlar hakkında önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da cevap verdi.