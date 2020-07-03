03 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama hakkında mesaj | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama hakkında mesaj | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2020 15:51
Güncelleme:03.07.2020 16:03
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, "Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Sakarya bölge halkına çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.
Son dakika: Sakarya Hendekte havai fişek fabrikasında patlama anı! Aniden gökyüzünü kapladı | Video SON DAKİKA: SAKARYA HENDEK'TE HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA ANI! ANİDEN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI | VİDEO

Olay yerindeki bakanlardan ilk açıklama
Olay yerindeki bakanlardan ilk açıklama
Bakan Albayrak'tan patlama ile ilgili mesaj
Bakan Albayrak'tan "patlama" ile ilgili mesaj
Bakan Akar Libya'da...
Bakan Akar Libya'da...
Başkan Erdoğan Levent Camii temel atma töreninde
Başkan Erdoğan Levent Camii temel atma töreninde
Başkan Erdoğan: Yakın markaj içindeyiz
Başkan Erdoğan: Yakın markaj içindeyiz
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama
Halk TV’den bir skandal daha!
Halk TV’den bir skandal daha!
Vali Çetin Oktay Kaldırım canlı yayında son bilgileri aktardı
Vali Çetin Oktay Kaldırım canlı yayında son bilgileri aktardı
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava başladı!
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava başladı!
PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye koronavirüs hastası Türk çifti ülkeye getirdi
Türkiye koronavirüs hastası Türk çifti ülkeye getirdi
Bakan Albayrak'tan Katar paylaşımı
Bakan Albayrak'tan Katar paylaşımı
Daha Fazla Video Göster