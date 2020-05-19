19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2020 15:53
Güncelleme:19.05.2020 15:57
Twitter hesabından Kadir Gecesi için bir videolu mesaj paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi’nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah’ım" diye yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Kadir Gecesi için bir videolu mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak mesajında, "Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi'nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah'ım. Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur. Selam ve dua ile." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı
Bakan Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı
Başkan Erdoğan'dan gençlere koronavirüs uyarısı
Başkan Erdoğan'dan gençlere koronavirüs uyarısı
Başkan Erdoğan 19 Mayıs'ta da Meltem’i unutmadı!
Başkan Erdoğan 19 Mayıs'ta da Meltem’i unutmadı!
Başkan Erdoğan'dan gençlere hitap etti
Başkan Erdoğan'dan gençlere hitap etti
Sedef Kabaş yandaşlığın kitabını yazdı!
Sedef Kabaş yandaşlığın kitabını yazdı!
Bakan Albayrak’tan 19 Mayıs mesajı!
Bakan Albayrak’tan 19 Mayıs mesajı!
19 Mayıs Salı günü marketler bakkallar açık mı?
19 Mayıs Salı günü marketler bakkallar açık mı?
'Recep dedeme teşekkür ediyorum'
'Recep dedeme teşekkür ediyorum'
Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti
Canlı yayında açıkladı: Bayram sonrası...
Canlı yayında açıkladı: Bayram sonrası...
CHP’li İBB’nin sözcüsü Ongun’dan 28 Şubat darbesine övgü yağmuru!
CHP’li İBB’nin sözcüsü Ongun’dan 28 Şubat darbesine övgü yağmuru!
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu A Haber'de açıkladı: Koronavirüs hangi hastalıkları tetikliyor?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu A Haber'de açıkladı: Koronavirüs hangi hastalıkları tetikliyor?
Daha Fazla Video Göster