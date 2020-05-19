Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı

Twitter hesabından Kadir Gecesi için bir videolu mesaj paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi’nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah’ım" diye yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Kadir Gecesi için bir videolu mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak mesajında, "Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi'nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah'ım. Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur. Selam ve dua ile." ifadelerini kullandı.