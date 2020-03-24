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24.03.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama: Ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "Nisan, Mayıs ve Haziran’da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek, bu beyannameleri 27 Temmuz’a erteliyoruz. Diğer taraftan içişleri bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir." dedi.

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