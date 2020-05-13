13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı: Geçmişte olduğu gibi bugün de...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı: Geçmişte olduğu gibi bugün de...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2020 20:10
Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesapları üzerinden esnaf ve zanaatkârlarla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesapları üzerinden esnaf ve zanaatkârlarla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada, "Yüzlerce yıldır bu toprakları bereketli kılan yüksek şuurun adına "anlayış ekonomisi" diyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bugün de esnaf ve zanaatkârlarımızla dayanışma içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı
Bakan Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar
İmamoğlu’nun bir yalanı daha elinde patladı
İmamoğlu’nun bir yalanı daha elinde patladı
Gizli ittifak görüşmesinde neler konuşuldu?
Gizli ittifak görüşmesinde neler konuşuldu?
Meclis'teki o görüntüler sosyal medyayı salladı
Meclis'teki o görüntüler sosyal medyayı salladı
Portakal vatandaşa böyle hakaret etmişti!
Portakal vatandaşa böyle hakaret etmişti!
Tarım Bakanlığı’ndan firmalara “ambalaj” ayarı
Tarım Bakanlığı’ndan firmalara “ambalaj” ayarı
Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Dev yatırıma israf dedi!
Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Dev yatırıma "israf" dedi!
İşte Kayseri Şehir Hastanesi'nin pandemi bölümü
İşte Kayseri Şehir Hastanesi'nin pandemi bölümü
İBB’nin suç duyurusunda 5 yalan!
İBB’nin suç duyurusunda 5 yalan!
Cumhur İttifakı neden hedefte?
Cumhur İttifakı neden hedefte?
HDP ile İP arasındaki görüşmesi neden şimdi ortaya çıktı?
HDP ile İP arasındaki görüşmesi neden şimdi ortaya çıktı?
Daha Fazla Video Göster