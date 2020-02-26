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26.02.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Başkan Erdoğan'ın doğum günü için tüyleri diken diken eden kutlama mesajı | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 66. yaş günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden kutlama mesajı yayımladı. Albayrak mesajında, “Bu mübarek diyarı kaderimiz kılan, aydınlık sabahları sizinle beklemeyi nasip eden Allah’a şükürler olsun. İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız...” ifadelerine yer verdi. Bakan Albayrak, Başkan Erdoğan’ın Türkiye ve İslam coğrafyası için yaptıklarını ve bu yolda verdiği mücadeleyi anlatan çarpıcı bir de videoya yer verdi.

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