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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni keşiflerimizle onları üzmeye devam edeceğiz!

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Giriş: 25.08.2020 23:31
Güncelleme:25.08.2020 23:35
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamanın bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Albayrak, “Halkının sevinciyle sevinemeyen, üzüntüsüyle üzülmeyen, mutluluğuyla mutlu olamayan kesimi çalışmalarımızla, yeni keşiflerimizle, kaliteli insan kaynağımızla üzmeye devam edeceğiz. Milletimizi ve toplumumuzu sevindirmeye devam edeceğiz.” mesajını verdi.
Yeni keşiflerimizle onları üzmeye devam edeceğiz
"Yeni keşiflerimizle onları üzmeye devam edeceğiz"
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