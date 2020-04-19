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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Aşamayacağımız hiçbir sorun yok
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok" dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf Faruk Durmuş'un sözlerinin yer aldığı görüntüyü paylaştı.
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